Экзоскелет и искусственный интеллект пришли на помощь туристам в Китае

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь туристы, которые хотят подняться на гору Тайшань в Китае, могут использовать для этого экзоскелет с искусственным интеллектом.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Это устройство сильно облегчает восхождение, что особенно актуально для возрастных туристов.

Вес экзоскелета составляет около 1,8 килограмма. По словам специалистов группы Taishan Cultural Tourism Group, которая сдаёт в прокат эти устройства, экзоскелеты на одном заряде работают около 5 часов, что хватает на расстояние в 14 километров, сообщает "Царьград" со ссылкой на издание Oddity Central.

Уточнения

Экзоскеле́т (от греч. έξω — внешний и σκελετος — Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Тайшань (кит. 泰山, пиньинь Tài shān, буквально гора восхода, то есть Восточная гора) — гора в китайской провинции Шаньдун высотой 1545 м.

