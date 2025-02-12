Экзоскелет и искусственный интеллект пришли на помощь туристам в Китае

Теперь туристы, которые хотят подняться на гору Тайшань в Китае, могут использовать для этого экзоскелет с искусственным интеллектом.
Это устройство сильно облегчает восхождение, что особенно актуально для возрастных туристов.
Вес экзоскелета составляет около 1,8 килограмма. По словам специалистов группы Taishan Cultural Tourism Group, которая сдаёт в прокат эти устройства, экзоскелеты на одном заряде работают около 5 часов, что хватает на расстояние в 14 километров, сообщает "Царьград" со ссылкой на издание Oddity Central.
Экзоскеле́т (от греч. έξω — внешний и σκελετος — Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Тайшань (кит. 泰山, пиньинь Tài shān, буквально гора восхода, то есть Восточная гора) — гора в китайской провинции Шаньдун высотой 1545 м.
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