Куда ехать и сколько стоит: как будет выглядеть пляжный отдых внутри страны этим летом

Экологическая катастрофа в Анапе сильно повлияла на российский туризм. На фоне трагедии другие курорты Черного моря стали еще более популярны. Люди уже начали активно бронировать отдых. На данный момент доля бронирования в Краснодарском крае превышает 52%, в Крыму — 20%. Об этом пишет Каспий.Инфо.

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Безопасными для купания остаются пляжи Геленджика, Кабардинки, Дивноморска, Архипо-Осиповки. Также курорты Большого Сочи не пострадали от загрязнения. А именно — Адлер, Хоста, Лоо и другие. Побережье Абхазии тоже может принять путешественников. Побережье там чистое.

Не стоит забывать про Каспийское море. Города республики Дагестан Дербент и Каспийск всегда рады туристам. В них имеются оборудованные пляжи, где можно насладиться отдыхом.

Средняя стоимость путевок на море сейчас составляет 57 тысяч рублей на человека. Она не включает перелет. Соответственно, на дорогу еще нужно закладывать около 25 тысяч рублей в зависимости от региона вылета.

При этом учёные не рекомендуют спешить с бронированиями на Черное море. Морские течения могут измениться и появятся новые выбросы. Также на экологии скажется потепление. Оно повлияет на состояние воздуха, почвы и воды. Из-за этого и мазут может изменить свое поведение. Учёные не исключают, что он будет трансформироваться.