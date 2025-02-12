Прямые рейсы Ethiopian Airlines: куда можно полететь из Москвы через Аддис-Абебу

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 30 июня 2025 года Ethiopian Airlines значительно увеличит количество рейсов между Аддис-Абебой и Москвой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

На регулярные четыре рейса в неделю добавится ещё один, который будет выполняться по понедельникам. Теперь пассажиры смогут летать в столицу России пять раз в неделю, что сделает путешествия ещё более удобными.

Ethiopian Airlines увеличивает частоту рейсов между Аддис-Абебой и Москвой

Все рейсы выполняются на современных Boeing-787 Dreamliner, что обещает комфортное путешествие на протяжении всего полёта.

Рейсы будут направляться в аэропорт Домодедово, а билеты на новые маршруты уже доступны для бронирования. Цены на билеты начинаются от 46 900 рублей за односторонний билет и от 79 200 рублей за билет в оба конца с включённым багажом.

Прямое авиасообщение с Эфиопией и не только

Ранее посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявлял о возможном расширении прямого авиасообщения между Россией и Эфиопией.

Благодаря новым рейсам, россияне смогут не только посетить Эфиопию, но и воспользоваться удобными стыковками для путешествий в другие страны Африки и мира.

Среди направлений —

Гвинея,

ЮАР,

Танзания,

Мадагаскар,

Сейшелы,

Аргентина и многие другие.

Такое расширение авиасообщения между странами обещает сделать путешествия в эти регионы более доступными и удобными для российских туристов и бизнесменов.

Уточнения

Ethiopian Airlines (амх. የኢትዮጵያ አየር መንገድ, የኢትዮጵያ, Авиалинии Эфиопии) — национальная государственная авиакомпания Эфиопии, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки более чем в 125 городов мира. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.

