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Артефакты Тутанхамона и лодки Хуфу: как будет работать Большой Египетский музей

1:53
Туризм

Одно из самых ожидаемых культурных событий Египта — полноценное открытие Большого Египетского музея, которое состоится 3 июля 2025 года.

В музее
Фото: freepik.com is licensed under free more info
В музее

С этой даты посетители смогут полностью исследовать все экспозиции комплекса, включая знаменитые залы Тутанхамона, где будет выставлено более 5 тысяч артефактов, а также уникальный Музей лодок Хуфу.

Большой Египетский музей откроет свои двери

Ранее музей открывался в тестовом режиме, но только для ограниченного количества посетителей — не более 4000 человек в день.

Этот режим был введён для проверки работы системы и инфраструктуры музея, и в рамках тестового периода было доступно лишь 12 залов.

Строительство комплекса заняло более 10 лет, а его открытие неоднократно откладывалось, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Как будет работать музей

Музей расположен вблизи Каира, всего в 2 км от знаменитых пирамид на плато Гиза. Он будет работать ежедневно с 8:30 до 18:00, а по средам и субботам часы работы продлеваются до 21:00.

Для взрослых стоимость входного билета составляет 1200 египетских фунтов (около 2400 рублей), а экскурсия с гидом на полтора часа обойдется в 1700 египетских фунтов (примерно 3400 рублей). Для детей и студентов предусмотрены скидки — их билеты стоят вдвое дешевле.

Музей обещает стать настоящей жемчужиной в культурной жизни страны и обязательно привлечёт внимание туристов со всего мира.

В нём можно будет увидеть не только уникальные археологические находки, но и соприкоснуться с тысячелетней историей Египта.

Уточнения

Большой Египетский музей (араб. المتحف المصري الكبير‎, DMG al-Matḥaf al-Miṣrī al-Kabīr), также известный как Музей Гизы, — крупнейший археологический музей в Гизе (Египет), является частью нового генерального плана города в 2 км от пирамид Гизы, его площадь составляет 50 гектаров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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