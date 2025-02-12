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Место для сна или дополнительное пространство? Этикет для пассажиров

2:33
Туризм

О, какое это счастье — занять место у окна или у прохода и заметить, что среднее сиденье остаётся пустым! Мы все мечтаем об этом — особенно в долгих перелётах, когда хочется немного растянуться.

На борту самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
На борту самолёта

Но перед тем как насладиться этим дополнительным пространством, важно помнить несколько важных правил этикета. Делиться — значит заботиться

Вы заметили, что среднее сиденье пусто, и теперь у вас есть шанс на дополнительное пространство. Но, прежде чем начать его использовать, помните: вам нужно делить пространство с соседями. Место под средним сиденьем тоже должно быть разделено.

Если у вас много вещей, старайтесь договориться с соседями, кто из вас займёт свободное место внизу или в верхней корзине. Не захватывайте его без согласия другого пассажира!

Не превращайте место в склад

Зачастую бывает заманчиво оставить свои вещи на свободном месте — будь то сумка или куртка. Однако оставлять свои вещи на пустом сиденье или на подносе — это нарушение приличий.

Особенно если самолёт трясёт, а вещи могут упасть, это неудобно и небезопасно для всех. Важно уточнить у соседа, не против ли он, если вы временно разместите сумку на его сиденье.

Оставляйте место для отдыха, а не для сна

Когда в самолёте много места, особенно если это долгий рейс, может возникнуть соблазн растянуться на всё свободное пространство. Но будьте осторожны! Лучше не тянуться на всё сиденье без разрешения.

Если хотите прилечь, сначала спросите соседа, можно ли поднять подлокотники и полежать немного. Помните, что самолёт не предназначен для полного сна на средний ряд — комфорт и уважение к соседям важнее.

Что делать, если ваш попутчик хочет пересесть на среднее место?

Если ваш попутчик не сидит рядом с вами, и вы хотите, чтобы он переместился на пустое среднее место, помните, что есть некоторые нюансы.

Прежде чем предложить ему пересесть, убедитесь, что ваш сосед не против. Если это ребёнок, разлучённый с родителями, неписаное правило — пустое место для него.

Заключение

Независимо от того, как вам повезло с пустым местом, помните одно правило: всегда уважайте комфорт и личное пространство других пассажиров.

Путешествия — это искусство общения и вежливости. Так что наслаждайтесь удачей, но будьте внимательны и тактичны!

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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