Воздушные шары в форме сердца вновь поднимутся в небо над Подмосковьем

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале в Дмитрове вновь пройдет фестиваль воздушных шаров в форме сердца.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в виде сердца

Полеты запланированы на 14-16 и 21-23 февраля, сообщает компания "Аэровальс" в соцсети "ВКонтакте".

"По сложившейся уже традиции в фестивале обязательно будет присутствовать соревновательный элемент — пилоту шара предстоит выпустить "стрелу" и поразить на земле мишень в форме сердца. Самый меткий и станет победителем", — говорится в телеграм-канале администрации Дмитровского округа.

Посетить фестиваль можно бесплатно, передают "Тонкости туризма".

Ранее стало известно, ради каких событий россияне отправляются в поездки по стране. Так, в 2024 г. драйвером событийного туризма стала Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество.

