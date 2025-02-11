Воздушные шары в форме сердца вновь поднимутся в небо над Подмосковьем

В феврале в Дмитрове вновь пройдет фестиваль воздушных шаров в форме сердца.
Полеты запланированы на 14-16 и 21-23 февраля, сообщает компания "Аэровальс" в соцсети "ВКонтакте".
"По сложившейся уже традиции в фестивале обязательно будет присутствовать соревновательный элемент — пилоту шара предстоит выпустить "стрелу" и поразить на земле мишень в форме сердца. Самый меткий и станет победителем", — говорится в телеграм-канале администрации Дмитровского округа.
Посетить фестиваль можно бесплатно, передают "Тонкости туризма".
Ранее стало известно, ради каких событий россияне отправляются в поездки по стране. Так, в 2024 г. драйвером событийного туризма стала Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ.
Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.