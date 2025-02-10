Почему русский парень их не потянет — россиянка рассказала о темпераменте мексиканок

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова после поездки в Мексику заявила, что "русский парень не потянет" местных девушек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

Она отметила, что мексиканки обладают пышными формами, любят яркий макияж и обтягивающую одежду.

По ее словам, они стремятся быть в центре внимания, иногда даже выглядя нелепо. Также блогерша подчеркнула их эмоциональность: мексиканки часто громко смеются, выясняют отношения на публике и требуют немедленного решения любых вопросов.

"Ты не можешь просто сказать "Подумаем, что делать", ты должен здесь и сейчас решать все вопросы, иначе будет громкая сцена с эмоциональными выкриками", — заключила автор в своем блоге на Дзен.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

