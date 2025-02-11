Чему можно научиться у недисциплинированных пассажиров в самолёте

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правила авиаперелетов кажутся простыми: уважайте личное пространство других, не мешайте соседям и следуйте указаниям экипажа.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Однако постоянные "операции" по борьбе с недисциплинированными пассажирами показывают, что проблема все еще актуальна.

Часто путешествующий по работе автор книги "Как избегать незнакомцев в самолетах: руководство по выживанию для часто летающих" Брэндон Блуэтт увидел сходство между неудобствами во время перелетов и профессиональными проблемами. Из каждой ситуации можно вынести какой-то ценный карьерный урок.

Некоторые пассажиры стараются оказаться у выхода на посадку задолго до своего рейса, создавая хаос. Блуэтт сравнивает это с карьерными ситуациями, когда кто-то занимает ваше место или преграждает путь.

Пассажирам рекомендуется носить рюкзак перед собой, но многие игнорируют этот совет, задевая окружающих. Блуэтт видит здесь аналогию с неожиданностями в бизнесе: вас могут ударить в спину, но важно не терять стойкость.

Некоторые пассажиры устраивают в самолете мини-офис и ведут деловые переговоры на высокой громкости. Это напоминает коллег, которых сложно переспорить или игнорировать.

Пассажиры, которые запихивают неподъемные чемоданы в багажные отсеки, а потом перекладывают эту проблему на экипаж, часто ведут себя так же в профессиональной жизни. Блуэтт признается, что сам когда-то пытался достичь целей, которые ему не подходили, но понял, что важнее найти свой путь, чем бездумно следовать стандартам успеха.

Те, кто вскакивает сразу после посадки и стремится выйти первыми, не всегда оказываются быстрее остальных. Блуэтт рассказывает историю о пассажире, который пытался проскочить досмотр, но задержался из-за собственной спешки. Так же и в карьере: иногда путь оказывается не таким прямым, передает CNBC.

Уточнения

Бага́ж — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.

