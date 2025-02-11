Чему можно научиться у недисциплинированных пассажиров в самолёте

Правила авиаперелетов кажутся простыми: уважайте личное пространство других, не мешайте соседям и следуйте указаниям экипажа.
Однако постоянные "операции" по борьбе с недисциплинированными пассажирами показывают, что проблема все еще актуальна.
Часто путешествующий по работе автор книги "Как избегать незнакомцев в самолетах: руководство по выживанию для часто летающих" Брэндон Блуэтт увидел сходство между неудобствами во время перелетов и профессиональными проблемами. Из каждой ситуации можно вынести какой-то ценный карьерный урок.
Некоторые пассажиры стараются оказаться у выхода на посадку задолго до своего рейса, создавая хаос. Блуэтт сравнивает это с карьерными ситуациями, когда кто-то занимает ваше место или преграждает путь.
Пассажирам рекомендуется носить рюкзак перед собой, но многие игнорируют этот совет, задевая окружающих. Блуэтт видит здесь аналогию с неожиданностями в бизнесе: вас могут ударить в спину, но важно не терять стойкость.
Некоторые пассажиры устраивают в самолете мини-офис и ведут деловые переговоры на высокой громкости. Это напоминает коллег, которых сложно переспорить или игнорировать.
Пассажиры, которые запихивают неподъемные чемоданы в багажные отсеки, а потом перекладывают эту проблему на экипаж, часто ведут себя так же в профессиональной жизни. Блуэтт признается, что сам когда-то пытался достичь целей, которые ему не подходили, но понял, что важнее найти свой путь, чем бездумно следовать стандартам успеха.
Те, кто вскакивает сразу после посадки и стремится выйти первыми, не всегда оказываются быстрее остальных. Блуэтт рассказывает историю о пассажире, который пытался проскочить досмотр, но задержался из-за собственной спешки. Так же и в карьере: иногда путь оказывается не таким прямым, передает CNBC.
Бага́ж — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.