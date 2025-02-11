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Необычные достопримечательности штата Огайо, которые вас удивят

2:25
Туризм

Штат Огайо (США) был назван в честь реки — на языке ирокезов "великая река". Он богат интересными местами. Среди них есть и исторические памятники, и современные арт-объекты, и просто странные сооружения.

Город
Фото: freepik.com by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город

В этом списке собраны самые впечатляющие достопримечательности штата.

Гигантская корзина

Самая большая корзина в мире — гигантская корзина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса в 1990 году. Она является штаб-квартирой компании Longaberger, производителя корзин ручной работы. Это здание в форме корзины для пикника является не только оригинальным, но и знаковым местом для штата. Найти его можно на пересечении 5-й и Главной улиц Ньюарка.

Часы с кукушкой

Самые большие часы с кукушкой в Шугаркрике: эти огромные часы были построены в 1972 году и занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый час они исполняют швейцарскую польку, выпуская фигурки танцоров и музыкантов. Они находятся на пересечении Мэйн-стрит и Бродвей-стрит в Шугаркрике.

Плачущий ангел

В Кливленде, на кладбище Лейк-Вью, можно увидеть мистическую бронзовую статую ангела, которая, кажется, плачет черными слезами. Этот памятник, созданный в 1924 году, окружен легендами и считается одним из самых жутких мест в городе.

Музей вывесок

Музей американских вывесок в Цинциннати: музей, хранящий более 3800 вывесок разных эпох, позволяет проследить эволюцию рекламы в США. Здесь можно увидеть легендарные неоновые знаки McDonald's и Howard Johnson. Он открыт со среды по воскресенье на Монмут-авеню.

Резиновый штамп

Самый большой резиновый штамп в Кливленде: гигантский штамп с надписью "БЕСПЛАТНО" (Free) был создан в 1985 году и находится в Уиллард-парке.

Гребное колесо

Гребное колесо American Queen в Цинциннати: этот 30-футовый памятник пароходному гребному колесу выпускает пар, что создает эффект настоящего судна. Он находится на набережной в центре Цинциннати, передает WorldAtlas.

Уточнения

Ога́йо — штат на востоке Среднего Запада США. Штат, первоначально относившийся к Северо-Западным территориям, был принят в состав США 17-м по счёту, 1 марта 1803 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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