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Эксперты назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью

1:17
Туризм

Туроператоры начали предлагать летние путевки на пляжные курорты как в России, так и за границей, стоимость которых не превышает 200 тысяч рублей для семьи из трех человек. Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила направления, доступные по такой цене.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Таким образом, провести летний отдых в 2025 году за сумму до 200 тысяч рублей для троих (двое взрослых и ребенок) можно в таких местах, как Абхазия, Анапа, Крым, Сочи, а также за границей: на китайском Хайнане, тайском Пхукете, в турецкой Анталье, вьетнамском Нячанге, и египетских курортах Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Также сообщается, что за указанную сумму будут доступны 10-дневные туры с авиаперелетом из Москвы (кроме Анапы и Крыма, куда планы поступления подразумевают поездку на автомобиле).

Ранее стало известно, что интерес к курортам Крыма в 2025 году значительно возрос, увеличившись почти в пять раз. На летний сезон уже забронировано около трети отелей на полуострове, а на майские праздники — 27 процентов.

 

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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