Россиянам раскрыли места для бюджетного отдыха в майские праздники

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам предложили доступные варианты для отдыха во время майских праздников в 2025 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

В представленном списке на первом месте находится Петрозаводск, в который можно добраться за 8000 рублей, а стоимость проживания в гостинице составит 4000 рублей за ночь. Также весьма привлекательной является поездка в Череповец: билет стоит 8,5 тысячи рублей, а ночь в отеле обойдется в 2000 рублей.

Замыкает тройку наиболее бюджетных направлений Москва, где средняя цена перелета составляет 9000 рублей, а ночлег в гостинице — 3000 рублей, передают "Известия".

Кроме того, в числе недорогих мест для путешествий упоминаются такие города, как Мурманск, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Грозный, Архангельск, Кировск и Казань.

Уточнения

Каза́нь — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, пятый по численности населения город в стране.

