Семейный туризм набирает популярность в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведенному аналитическим центром НАФИ, большинство российских молодых людей считают семейный отдых самым привлекательным форматом для путешествий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушки путешествуют на машине

В результате опроса выяснили, что 83% респондентов предпочитают путешествовать всей семьей или с близкими родственниками. Также 76% участников опроса выразили заинтересованность в турах, которые объединяют как совместные, так и индивидуальные активности. Почти 71% молодежи увлекаются походным туризмом, и впечатляющие 96% из тех, кто уже имел опыт в походах, хотели бы повторить его. Событийные и экскурсионные туры привлекли интерес 75% и 73% респондентов соответственно. За последние три года 69% молодых россиян совершили хотя бы одно путешествие по стране, передает ТАСС.

Также следует отметить, что южные регионы России остаются наиболее популярным направлением среди молодежи — это место выбрали 20% опрошенных. Приволжье пользуется спросом у 14% участников, а Северный Кавказ и Сибирь привлекли по 13%. Центральная Россия интересует 11% респондентов.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большей частью вошла в состав России в XVI—XVIII веках и составляет в XXI веке её Азиатскую часть.



