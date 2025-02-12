Загранпаспорт не нужен: как купить путёвку без документа

Россияне теперь могут бронировать туры за границу даже без действующего загранпаспорта. Многие туристические компании предлагают возможность покупки путёвок, если паспорт будет готов позже, например, весной при поездке в сентябре.
Некоторые авиакомпании взимают штраф за корректировку персональных данных, но при чартерных рейсах или билетах, приобретённых в блоке туроператора, таких проблем обычно не возникает.
В отдельных случаях доступна опция "ещё нет паспорта", позволяющая оформить тур без номера документа. В этом случае в графе "серия и номер паспорта" можно временно указать нули или единицы, а затем внести правильные данные.
Важно учитывать, что за позднюю корректировку могут взиматься штрафы. В одной из туристических компаний изменение данных без доплат возможно до 8 рабочих дней до вылета, после чего взимается штраф в размере 20 долларов США.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.