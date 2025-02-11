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Мошенники продают фиктивные визы Франции для EES

1:05
Туризм

Франция предупредила иностранных гостей о мошенниках, предлагающих услуги по оформлению шенгенских виз для системы въезда и выезда (EES). 

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

В частности, французские посольства в ряде стран настоятельно советуют быть осторожными с поддельными сайтами, которые выдают себя за платформу EES. На данный момент система даже не запущена официально, однако это не останавливает злоумышленников от того, чтобы обманывать неподозревающих путешественников, взимая с них деньги за "подготовку документации для получения визы" якобы по новым правилам.

Стоит отметить, что официальное введение EES запланировано не ранее ноября 2025 года. Разработка системы продолжается уже несколько лет. Изначально ожидали, что она начнет функционировать в 2024 году, но осенью, из-за недостаточной готовности со стороны Германии, Франции и Нидерландов, сроки были снова сдвинуты. Об этом сообщает издание Schengen news.

 

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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