Сенаторы ужесточили контроль за вывозом красной икры с Камчатки

Правительство России одобрило запрет на вывоз более 10 кг икры с Камчатки до 2027 года. Ограничение также распространяется на Чукотку и Хабаровский край, что стало результатом долгих обсуждений и согласований, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Сенатор Александр Двойных отметил, что работа над документом велась в тесном взаимодействии с регионами и ведомствами. В процессе обсуждения удалось устранить разногласия между Россельхознадзором и Минтрансом, что позволило принять окончательное решение.

Напомним, что с 1 ноября 2022 года действует ограничение на перевозку икры свыше 10 кг на одного пассажира. В июле сенаторы предложили не только продлить этот эксперимент до 2027 года, но и включить в него дополнительные регионы. По мнению властей, данная мера позволит сократить нелегальный вывоз ценной продукции и стабилизировать местный рынок.

При этом большинство путешественников не испытывают неудобств: лимита в 10 кг вполне достаточно для личного пользования и подарков. Один из туристов поделился, что их семья привезла икру с Сахалина, заполнив полчемодана банками, но не превысила разрешённый лимит.

Отельеры и местные предприниматели надеются, что данное ограничение позитивно скажется на региональной экономике, снижая потери местных производителей.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

