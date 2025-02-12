В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический сезон в Анапе под угрозой: бронирования на лето сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Владельцы отелей стараются удерживать цены, но в некоторых местах стоимость уже начали снижать, чтобы привлечь отдыхающих.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анапа

Например, на сайте виллы "Ровадос" в Витязево указаны одни цены, но при бронировании стоимость номеров оказалась на 15% ниже. В отелях уровня 4-5 звёзд скидки достигают 20% в рамках акций раннего бронирования.

Однако ситуация остаётся нестабильной: если спрос не вырастет, гостиницы могут пересмотреть ценовую политику, а некоторые гостевые дома даже не откроются.

Санатории пока не меняют стоимость своих услуг, но туристов беспокоит состояние пляжей и неопределённость с их очисткой. В этой сложной ситуации отельеры рассчитывают на государственную поддержку, например, временное освобождение от туристического налога на период действия режима ЧС.

При этом массового отказа от забронированных мест пока нет: туристы могут аннулировать заявки без штрафов за две недели до заезда, что даёт надежду на частичное восстановление спроса.

Уточнения

Ви́тязево — село (в 1986—2004 годы — рабочий посёлок) в Краснодарском крае. Входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

