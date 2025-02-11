Колыбель русского флота. Что посмотреть в Архангельске за несколько дней?

Колыбель русского флота. Чем интересна поездка в Архангельск?

3:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Архангельск — это город на севере России, расположенный на берегу реки Северной Двины. Основанный в 1584 году, он стал важным торговым портом благодаря выходу к Белому морю.

Фото: Сообщество «Жар-птица» Вконтакте Гостиный двор в Архангельске

Гостиный двор

Гостиный двор в Архангельске — это уникальный архитектурный комплекс, который является важной частью истории и культуры города. Расположенный на набережной Северной Двины, он был построен в XVII веке и являлся местом торговли и оборонительным сооружением.

Набережная Северной Двины

Набережная Северной Двины — это место, где прошлое и настоящее гармонично переплетаются. Прогуливаясь вдоль берега, вы сможете насладиться потрясающими видами на реку.

Памятник Петру I

На живописной набережной Северной Двины возвышается памятник первому российскому императору Петру I, который сыграл важную роль в истории Архангельска. Этот величественный монумент не только символизирует значимость Петра Великого для города, но и запечатлен на банкноте в 500 рублей, что подчеркивает его историческое и культурное значение.

Улица Поморская

Поморская улица — жемчужина Архангельска. Ранее известная как Буяновская, она до сих пор хранит атмосферу прошлых эпох. Здесь вы сможете найти множество магазинов и уютных кафе.

Среди старинных зданий, сохранившихся на этой улице, можно выделить музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, музей С.Г. Писахова и усадебный дом Е.К. Плотниковой.

Сувенирные магазины

В Архангельске есть множество сувенирных магазинов, где можно приобрести памятные подарки или изделия местных мастеров. Несколько сувенирных магазинов находится в районе улиц Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского. Например, в ТЦ "Орион" отдел «Жар-птица».

«Малые Корелы»

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» находится в Архангельской области, рядом с деревней Малые Корелы, примерно в 25 км к югу от центра Архангельска.

Здесь можно погрузиться в историю и культуру севера, увидеть уникальные деревянные постройки.

Усадебный дом Е. К. Плотниковой

Построенная в XVIII веке, эта усадьба принадлежала известным купцам Плотниковым. Главный дом усадьбы выполнен в стиле классицизма, отличается элегантностью и роскошью.

Высотное здание

На площади Ленина возвышается 24-этажное здание, ставшее одним из главных символов Архангельска.

Петровский парк

Петровский парк – это одно из любимых мест для прогулок туристов. Здесь можно насладиться красотой природы, а также полюбоваться видом на реку.

Северный морской музей

Музей посвящен истории мореплавания в Арктике, исследованию Северного морского пути, развитию судостроения. Здесь вы найдете богатую коллекцию моделей кораблей, навигационных приборов, морских карт и архивных фотографий.

Уточнения

Усадебный дом Е К Плотниковой — памятник архитектуры конца XVIII — начала XX веков.

