Почему Air Busan запретила провозить повербанки в сумках

Авиакомпании продолжают вводить запреты на провоз повербанков в ручной клади. Теперь к этому списку присоединилась южнокорейская Air Busan.
Это решение связано с трендом, который был начат ещё в сентябре прошлого года, когда Jazeera Airways тоже установила аналогичное ограничение.
Причина этих нововведений — инцидент с самолётом Airbus A321, который загорелся 28 января, вероятно, из-за перегревшегося внешнего аккумулятора.
Теперь пассажиров Air Busan ждёт дополнительная проверка ручной клади перед посадкой. Но важно заметить, что запрет распространяется только на провоз повербанков в сумках и рюкзаках — в руках носить аккумулятор можно.
Такие меры направлены на повышение безопасности.
Как объясняют эксперты, в открытом пространстве пассажиры смогут быстрее заметить перегрев или загоревшийся аккумулятор. В отличие от ситуации с закрытой сумкой, где такие проблемы могут оставаться незамеченными.
Особенно это важно на борту, где вероятность перегрева устройства в замкнутом пространстве значительно возрастает. Помимо этого, большинство авиакомпаний по-прежнему запрещают провозить повербанки в багаже.
Что касается ручной клади, то обычно разрешается брать аккумуляторы мощностью до 100 Втч. Для более мощных (до 160 Втч) требуется согласование с авиаперевозчиком.
Air Busan (Эйр Пусан) (кор. 에어부산 Эо Пусан) —— региональная авиакомпания со штаб-квартирой в районе Пусанджин-гу города-метрополии Пусан, Республика Корея, принадлежащая компании Asiana Airlines.
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