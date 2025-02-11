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Скрытый рай на Антигуа: это идеальное место для романтического отдыха

2:20
Туризм

Если ты мечтаешь о спокойном отдыхе на Карибах, пляж Вэлли-Черч на Антигуа — идеальное место для воплощения этой мечты. С его белоснежным песком и аквамариновыми водами ты можешь насладиться тишиной и уединением, не жертвуя комфортом.

Пляж
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж

Этот пляж — полумесяц из мягкого песка, окружённый живописными бухтами. В отличие от более людных мест, Вэлли-Черч сохраняет атмосферу уединённости, особенно утром и перед закатом.

В баре Nest на пляже можно попробовать вкусные морепродукты, а также насладиться тропическими коктейлями и активным отдыхом, например, покататься на гидроцикле или заняться серфингом.

Как добраться и когда посетить?

Пляж находится на юго-западном побережье Антигуа, всего в 20 минутах езды от Сент-Джонса и в 30 минутах от международного аэропорта.

Лучшее время для визита — с декабря по апрель, когда на острове сухой сезон и комфортная температура около 26°C. В то время как с июня по ноябрь возможны тропические штормы, которые лучше избегать.

Что делать на пляже Вэлли-Черч?

Пляж Вэлли-Черч протянулся на 800 метров и славится своим мелким песком и спокойными водами. Здесь приятно провести день, наслаждаясь тишиной.

За шезлонгами и зонтиками можно обратиться к местным арендаторам, но помни, что спасателей здесь нет, поэтому будь осторожен на воде.

Для активных путешественников доступны доски для серфинга, каяки и гидроциклы. Любители снорклинга могут увидеть тропических рыб, а иногда и скатов.

Где остановиться?

Если ты ищешь романтическое уединение, то идеальные варианты — курорты для взрослых Cocos и Cocobay, которые расположены неподалёку от пляжа. В обоих отелях тебе предложат роскошные коттеджи с видом на океан и удобный доступ к пляжу.

А если ты путешествуешь с детьми или большой компанией, стоит обратить внимание на Tamarind Hills Resort, расположенный всего в нескольких минутах езды от пляжа.

Здесь есть все условия для комфортного отдыха: бассейны, рестораны и просторные виллы.

Уточнения

Анти́гуа (англ. Antigua) — остров в Карибском море, в группе Малых Антильских островов. Является одним из островов, на которых расположено государство Антигуа и Барбуда.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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