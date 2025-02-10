Туристы чувствуют себя как дома: из этих регионов России не хочется уезжать

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Названы регионы России, которое больше всех рады туристам. Аналитики банка "Дом.РФ" провели исследование, которое выявило самые гостеприимные "уголки" нашей страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Москва

Самым доброжелательным к туристам оказался юг России.

Аналитики учли 16 критериев. Среди них количество россиян, воспользовавшихся услугами отелей в регионе, общее количество гостиниц, средняя загрузка номерного фонда, а также то, насколько долго туристы живут в отелях, пишет "РБК".

На первом месте — Краснодарский край — он набрал 100 баллов из 100.

Второе место заняла Москва. Столица заработала 97 баллов.

Северная столица оказалась на третьей строчке (у Санкт-Петербурга 75 баллов), на четвёртом — Московская область (60 баллов), а на пятом — Ставропольский край (46 баллов).

В топ-10 также вошли Калининградская область, Республика Татарстан, Ленинградская, Свердловская и Иркутская области.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

