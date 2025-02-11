Нам будет неловко за их поведение — туристка рассказала о женщинах без комплексов в Норвегии

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница, посетившая столицу Норвегии Осло, поделилась своими наблюдениями о местных женщинах.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Она отметила, что норвежки совершенно не стесняются.

"Они живут, не боятся быть собой. Правда, иногда их поведение кажется неуместным и даже неэтичным — например, когда они сидят в платье или юбке с раскинутыми ногами или едут на велосипеде, не переживая о том, что юбка может подняться и показать белье", — пояснила путешественница.

Она также добавила, что в Норвегии, как и в других странах Европы, многие пропагандируют идею самопринятия и не боятся быть самим собой. Даже несмотря на то, что в Норвегии культивируется спортивный образ жизни, там можно встретить полных и неухоженных женщин.

Кроме того, туристка отметила, что для норвежек совершенно нормально не переживать по поводу возраста.

"Они не закрашивают седину и не делают пластические операции, чтобы скрыть морщины", — поделилась своим наблюдением путешественница в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Она также удивилась, что в Норвегии женщины часто пьют алкоголь и покупают себе цветы, что, по её словам, в России не принято. Однако для норвежек это вполне естественно.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.



