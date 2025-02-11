Нам будет неловко за их поведение — туристка рассказала о женщинах без комплексов в Норвегии

Российская путешественница, посетившая столицу Норвегии Осло, поделилась своими наблюдениями о местных женщинах.
Она отметила, что норвежки совершенно не стесняются.
"Они живут, не боятся быть собой. Правда, иногда их поведение кажется неуместным и даже неэтичным — например, когда они сидят в платье или юбке с раскинутыми ногами или едут на велосипеде, не переживая о том, что юбка может подняться и показать белье", — пояснила путешественница.
Она также добавила, что в Норвегии, как и в других странах Европы, многие пропагандируют идею самопринятия и не боятся быть самим собой. Даже несмотря на то, что в Норвегии культивируется спортивный образ жизни, там можно встретить полных и неухоженных женщин.
Кроме того, туристка отметила, что для норвежек совершенно нормально не переживать по поводу возраста.
"Они не закрашивают седину и не делают пластические операции, чтобы скрыть морщины", — поделилась своим наблюдением путешественница в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".
Она также удивилась, что в Норвегии женщины часто пьют алкоголь и покупают себе цветы, что, по её словам, в России не принято. Однако для норвежек это вполне естественно.
Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
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