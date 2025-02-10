Термальные ванны Брна — отдых, который превзошёл все ожидания

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот курорт в Чехии с природной термальной водой, добываемой из артезианской скважины глубиной 327 метров, имеет температуру 30 °C и полезный состав с сульфатами, фторидами и бикарбонатами.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бассейн

Благодаря низкому уровню минерализации (0,3 г/л), вода мягко воздействует на кожу и способствует регенерации.

Термальные бассейны Брна предоставляют идеальные условия для отдыха и восстановления. В главном бассейне длиной 50 метров поддерживается комфортная температура воды в 28 °C, что подходит как для спортивных занятий, так и для релакса. Для детей предусмотрен безопасный бассейн с глубиной в 40 см, с водяными струями и игровой зоной с тренажерами. Любители водных развлечений могут насладиться рекреационным бассейном с водной горкой.

Курорт открыт для посещений без предварительного бронирования. В летний сезон гостям предлагаются открытые бассейны. Вода с артезианской глубины оказывает благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и способствует общему оздоровлению.

Цены на вход в термальные ванны Брна вполне доступные — взрослые платят 80 крон 320 руб.), дети, студенты и пенсионеры — 50 крон (200 руб). Для семей предусмотрены скидки, а для постоянных посетителей есть сезонные абонементы.

Это место, расположенное всего в 4 км от центра Усти-над-Лабем, доступно на общественном транспорте, а для автомобилистов предусмотрена бесплатная парковка на первый час, передает ZivotCestovatele.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

