Путешествие в итальянскую Лигурию — как провести идеальный день в Портовенере

В Лигурии есть город Портовенере, буквально "висящий" над морем. Название "Портовенере" переводится как "убежище Венеры".
Портовенере — часть Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1998 года. До города по пути можно посетить римскую виллу Вариньяно. Вилла Вариньяно была частью сельскохозфонда площадью в 30 000 квадратных метров. В ходе археологических исследований был обнаружен комплекс с частной пристанью к морю. На вилле были найдены остатки обработки оливок и хранения масла. Здесь же сохранились термальные ванны, комнаты с мозаикой, украшающей пол, и таблиниум с видом на море.
Стоит отметить, что в Портовенере мало туристов, что позволяет насладиться приятной атмосферой итальянского городка. Можно посетить церковь Сан-Пьетро, затем сделать остановку у пещеры Байрона, чтобы полюбоваться бурным морем. Сама пещера закрыта для посещения по соображениям безопасности.
В ресторане Elettra можно забронировать столик на обед, заказать тальолини с морепродуктами, фокаччу с разными начинками, а после этого направиться к церкви Сан-Лоренцо, освященной в 1130 году. Черно-белый фасад церкви выглядит элегантно и строго, передает TuristiPerCaso.
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