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Путешествие в итальянскую Лигурию — как провести идеальный день в Портовенере

1:26
Туризм

В Лигурии есть город Портовенере, буквально "висящий" над морем. Название "Портовенере" переводится как "убежище Венеры".

Городская среда
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская среда

Портовенере — часть Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1998 года. До города по пути можно посетить римскую виллу Вариньяно. Вилла Вариньяно была частью сельскохозфонда площадью в 30 000 квадратных метров. В ходе археологических исследований был обнаружен комплекс с частной пристанью к морю. На вилле были найдены остатки обработки оливок и хранения масла. Здесь же сохранились термальные ванны, комнаты с мозаикой, украшающей пол, и таблиниум с видом на море.

Стоит отметить, что в Портовенере мало туристов, что позволяет насладиться приятной атмосферой итальянского городка. Можно посетить церковь Сан-Пьетро, затем сделать остановку у пещеры Байрона, чтобы полюбоваться бурным морем. Сама пещера закрыта для посещения по соображениям безопасности.

В ресторане Elettra можно забронировать столик на обед, заказать тальолини с морепродуктами,  фокаччу с разными начинками, а после этого направиться к церкви Сан-Лоренцо, освященной в 1130 году. Черно-белый фасад церкви выглядит элегантно и строго, передает TuristiPerCaso.

Уточнения

Фока́чча — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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