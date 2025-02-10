Канадцы бойкотируют поездки по США из-за угроз Трампа

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Северная Америка

В Канаде набирает обороты движение за бойкот поездок в Соединенные Штаты Америки. Причиной тому послужила политика Дональда Трампа, в частности угрозы введения торговых тарифов и заявления о возможном присоединении Канады к США. Чтобы понять, что значит отказ от посещения соседней страны для обоих народов, нужно знать следующее:

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

В 90-х и 2000-х мигранты из России, имевшие длительные канадские визы, удивлялись, как же так легко можно ездить в США. Канадцы могли оставаться в США до полугода. Получить туристическую визу для канадцев легко. Многие теплолюбивые канадцы предпочитали проводить суровые зимы в Калифорнии и Флориде — теплых штатах США. Значительная часть канадцев работает в сфере логистики: возят грузы в Штаты и Мексику. США предлагает канадцам возможности для старта бизнеса в области логистики, переманивая предпринимателей из Канады, обещая неплохой заработок, но на деле канадцы не стремятся менять свою «компактную страну» на «дальняк».

Ситуация «после тарифов» сменила парадигму, и, кажется, обе стороны этому не рады. Жители страны, планировавшие отпуска в США, отказываются от поездок, предпочитая оставаться в Канаде и поддерживать местную экономику и суверенитет своей страны в связи с угрозами экономической войны и «захвата». Для них это отмена запланированных каникул, а для принимающей стороны — американских хостеров — финансовые потери. Это может быть отмена аренды жилья на AirBnB или значительные потери пятизвездочных отелей, или снижение притока в казино. По данным Статистического управления Канады, канадцы составляют от 45% до 55% от общего туропотока в США, и его сокращение может нанести значительный ущерб американскому бизнесу.

По данным Статистического управления Канады, канадцы вкладывают миллиарды долларов в экономику США, особенно в сфере туризма. Сокращение потока туристов из Канады может нанести значительный ущерб американскому бизнесу. Владельцы туристических компаний в Канаде уже отмечают снижение числа бронирований туров в США. В то же время американцы, планирующие поездки в Канаду, также выражают опасения по поводу возможного негативного отношения со стороны канадцев. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал граждан "выбирать Канаду", поддерживая отечественных производителей и туристические направления. Многие канадцы рассматривают бойкот поездок в США как способ выразить свою позицию и поддержать свою страну.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.



