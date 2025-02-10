Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криструн Фростадоттир сделала заявление. Премьер-министр Исландии считает, что надо возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Как ценовые тренды на новостройки в России меняются в 2025 году
Англичанка полностью отказалась от растительной пищи и рассказала, что с ней случилось
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель

Канадцы бойкотируют поездки по США из-за угроз Трампа

2:46
Туризм » Регионы » Северная Америка

 В Канаде набирает обороты движение за бойкот поездок в Соединенные Штаты Америки. Причиной тому послужила политика Дональда Трампа, в частности угрозы введения торговых тарифов и заявления о возможном присоединении Канады к США. Чтобы понять, что значит отказ от посещения соседней страны для обоих народов, нужно знать следующее:

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

В 90-х и 2000-х мигранты из России, имевшие длительные канадские визы, удивлялись, как же так легко можно ездить в США. Канадцы могли оставаться в США до полугода. Получить туристическую визу для канадцев легко. Многие теплолюбивые канадцы предпочитали проводить суровые зимы в Калифорнии и Флориде — теплых штатах США. Значительная часть канадцев работает в сфере логистики: возят грузы в Штаты и Мексику. США предлагает канадцам возможности для старта бизнеса в области логистики, переманивая предпринимателей из Канады, обещая неплохой заработок, но на деле канадцы не стремятся менять свою «компактную страну» на «дальняк».

Ситуация «после тарифов» сменила парадигму, и, кажется, обе стороны этому не рады. Жители страны, планировавшие отпуска в США, отказываются от поездок, предпочитая оставаться в Канаде и поддерживать местную экономику и суверенитет своей страны в связи с угрозами экономической войны и «захвата». Для них это отмена запланированных каникул, а для принимающей стороны — американских хостеров — финансовые потери. Это может быть отмена аренды жилья на AirBnB или значительные потери пятизвездочных отелей, или снижение притока в казино. По данным Статистического управления Канады, канадцы составляют от 45% до 55% от общего туропотока в США, и его сокращение может нанести значительный ущерб американскому бизнесу.

По данным Статистического управления Канады, канадцы вкладывают миллиарды долларов в экономику США, особенно в сфере туризма. Сокращение потока туристов из Канады может нанести значительный ущерб американскому бизнесу. Владельцы туристических компаний в Канаде уже отмечают снижение числа бронирований туров в США. В то же время американцы, планирующие поездки в Канаду, также выражают опасения по поводу возможного негативного отношения со стороны канадцев. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал граждан "выбирать Канаду", поддерживая отечественных производителей и туристические направления. Многие канадцы рассматривают бойкот поездок в США как способ выразить свою позицию и поддержать свою страну.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.
 

Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа
Европа наготове: предвыборная гонка в Германии в самом разгаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.