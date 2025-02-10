Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Важное событие произошло в сфере глобальной гостиничной индустрии — Al Habtoor Group официально представила свой новый ультрароскошный бренд Al Habtoor Palace Budapest.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Это первый эмиратский гостиничный бренд, который выходит на европейский рынок.

Торжественное открытие состоялось в самом сердце Будапешта, на площади Эржебет, и собрало дипломатов, бизнесменов, экспертов индустрии и международные СМИ.

Этот шаг является стратегической вехой для Al Habtoor Group, событие совпадает с ее 55-летним юбилеем. Новый отель представляет собой гармоничное сочетание гостеприимства Дубая и богатого европейского наследия венгерской столицы.

История Al Habtoor Hospitality началась в 1979 году с открытия первого отеля в Дубае. С тех пор компания значительно расширила свое присутствие, формируя облик индустрии гостеприимства в ОАЭ. На сегодняшний день Al Habtoor Hospitality управляет 14 отелями по всему миру, включая объекты в Великобритании, США, Австрии, Венгрии и Ливане.

С запуском Al Habtoor Palace Budapest бренд впервые выходит на европейский рынок.

"Мы не просто строим бизнес — мы создаем новые стандарты в индустрии гостеприимства. Будапешт — лишь начало, и мы продолжаем искать возможности для инвестиций и роста", — отметил глава Al Habtoor Group Халаф Ахмад Аль Хабтур. "Al Habtoor Palace Budapest — это не просто роскошный отель, а новое видение гостеприимства, объединяющее лучшие традиции Дубая с историческим очарованием Будапешта", — добавил заместитель председателя и генеральный директор компании Мохаммед Аль Хабтур.

Будапешт стремительно набирает популярность среди любителей элитного туризма, что делает его идеальным местом для выхода эмиратского бренда на европейский рынок, передает mmonline.

Уточнения

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