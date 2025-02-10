Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Англичанка полностью отказалась от растительной пищи и рассказала, что с ней случилось
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа

Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель

2:05
Туризм

Важное событие произошло в сфере глобальной гостиничной индустрии — Al Habtoor Group официально представила свой новый ультрароскошный бренд Al Habtoor Palace Budapest.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Это первый эмиратский гостиничный бренд, который выходит на европейский рынок.

Торжественное открытие состоялось в самом сердце Будапешта, на площади Эржебет, и собрало дипломатов, бизнесменов, экспертов индустрии и международные СМИ.

Этот шаг является стратегической вехой для Al Habtoor Group, событие совпадает с ее 55-летним юбилеем. Новый отель представляет собой гармоничное сочетание гостеприимства Дубая и богатого европейского наследия венгерской столицы.

История Al Habtoor Hospitality началась в 1979 году с открытия первого отеля в Дубае. С тех пор компания значительно расширила свое присутствие, формируя облик индустрии гостеприимства в ОАЭ. На сегодняшний день Al Habtoor Hospitality управляет 14 отелями по всему миру, включая объекты в Великобритании, США, Австрии, Венгрии и Ливане.

С запуском Al Habtoor Palace Budapest бренд впервые выходит на европейский рынок.

"Мы не просто строим бизнес — мы создаем новые стандарты в индустрии гостеприимства. Будапешт — лишь начало, и мы продолжаем искать возможности для инвестиций и роста", — отметил глава Al Habtoor Group Халаф Ахмад Аль Хабтур.

"Al Habtoor Palace Budapest — это не просто роскошный отель, а новое видение гостеприимства, объединяющее лучшие традиции Дубая с историческим очарованием Будапешта", — добавил заместитель председателя и генеральный директор компании Мохаммед Аль Хабтур.

Будапешт стремительно набирает популярность среди любителей элитного туризма, что делает его идеальным местом для выхода эмиратского бренда на европейский рынок, передает mmonline.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Шоу-бизнес
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа
Европа наготове: предвыборная гонка в Германии в самом разгаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.