Замок Яромержице-над-Рокитной в Чехии — барочная жемчужина для тех, кто интересуется фресками, лепниной и антикварной мебелью

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При упоминании "жемчужины барокко" многие сразу вспоминают французский Версаль. Но знаете ли вы, что в Моравии (Чехия) есть свой архитектурный шедевр, который ничуть не уступает знаменитым европейским дворцам? Замок Яромержице-над-Рокитной — место, где история, искусство и музыка сливаются воедино.

Фото: commons.wikimedia.org by Carol M. Highsmith, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Особняк

Первоначально здесь находилась средневековая крепость, но в конце XVI века она была перестроена в ренессансную резиденцию. Свой нынешний барочный облик замок приобрел в 1700–1737 годах благодаря реконструкции, инициированной графом Яном Адамом Квестенберком. Этот аристократ был не только политической фигурой, но и страстным покровителем искусства. Именно он превратил замок в культурный центр, привлекая сюда лучших музыкантов и художников своего времени.

Здание обрело свой окончательный облик благодаря знаменитому австрийскому архитектору Якобу Прандтауэру. Величественная барочная архитектура, симметричные линии и изысканный декор поражают гостей с первых минут. Но самое главное — этот замок не просто хранит историю, а продолжает жить музыкой.

Еще в XVIII веке здесь состоялось одно из первых оперных представлений Чехии, ставшее сенсацией для всей Европы. Музыкальная традиция не угасла: ежегодно в замке проходит Международный музыкальный фестиваль Петра Дворского, привлекающий звезд мировой сцены. Если вы мечтаете услышать классическую музыку в аутентичной исторической обстановке, Яромержице — идеальное место.

Попав внутрь, вы словно переноситесь в эпоху роскоши. Парадные залы украшены великолепными фресками, лепниной и антикварной мебелью. Настоящим сокровищем является часовня Святой Маргариты — одна из самых красивых религиозных построек Моравии.

Не менее впечатляющая и замковая библиотека. Здесь хранятся редкие манускрипты и старинные книги, а также часть одной из крупнейших музыкальных коллекций Европы, собранной графом Квестенберком.

Посещение замка было бы неполным без прогулки по его великолепному парку. Это один из крупнейших барочных садов в Центральной Европе. Идеально подстриженные газоны, романтичные аллеи и элегантные фонтаны создают атмосферу умиротворения и гармонии. Здесь можно неспешно гулять, отдыхать и наслаждаться природой.

Замок открыт для посещений большую часть года. Основной сезон стартует в апреле, а самые загруженные месяцы — июль и август. В зависимости от времени года изменяется и расписание экскурсий, передает ZivotCestovatele.

Уточнения

Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Этим же обобщающим термином называют «последние, критические стадии развития других стилей, тенденцию беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах».

