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Почему мужчины со всего мира едут в Турцию за новыми волосами

2:16
Туризм

Американский турист, прилетевший в Стамбул на пересадку волос, был удивлён, когда в аэропорту увидел десятки мужчин с такими же послеоперационными повязками. Сняв это на видео, он с юмором назвал свой рейс "Турецкие линии роста волос".

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Кадры, на которых толпа пассажиров с пересаженными волосами терпеливо ждёт своего рейса, быстро разлетелись по сети, а сам аэропорт больше напоминал зал ожидания крупной клиники. Ролик стал вирусным и собрал множество комментариев. Одна из пользователей написала: "Это смешно! Турция — единственное место, где делают пересадку? Кажется, все мои знакомые побывали там!"

Но почему именно Турция стала главным мировым центром пересадки волос?

По словам основателя Istanbul Tourist Guide Али Чаглаяна, причина проста: страна активно развивает медицинский туризм. В начале основным преимуществом была стоимость операций — пересадка волос здесь обходилась значительно дешевле, чем в Европе и США. Это привело к тому, что турецкие врачи получили огромный опыт и стали настоящими экспертами в этой области.

Мехмет Фатих Акдемир, основатель Hair of Istanbul, подтверждает, что именно доступные цены позволили местным хирургам достичь высокого уровня мастерства. Теперь же Турция привлекает пациентов не только выгодными условиями, но и качеством услуг.

Развитие индустрии поддерживается и на государственном уровне. Министерство здравоохранения Турции видит в медицинском туризме стратегическое направление, поэтому оказывает клиникам финансовую поддержку. Врачам и клиникам предоставляются налоговые льготы, а также частичная компенсация расходов на оборудование, маркетинг и даже номера в отелях для пациентов.

Этот подход дал результат. По данным Чаглаяна, ежегодно Турцию посещают от 1,5 до 2 миллионов медицинских туристов. Помимо пересадки волос, они приезжают сюда за пластической хирургией, стоматологическим лечением и процедурами по снижению веса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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