Ошибка на границе: российские туристы не смогли попасть в Китай

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при въезде в Китай — из-за ошибки местной компании их фамилии не оказались в списках на пропускном пункте в Хэйхэ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Ситуация возникла из-за недавнего открытия пассажирского движения по мосту. Некоторые туристические компании пока не до конца освоили новый маршрут, что и привело к путанице.

Документы путешественников оказались не там, где нужно — их отправили на речной пункт пропуска, который давно работает, но не имеет отношения к пересечению границы по мосту.

Этот инцидент активно обсуждают в тематическом чате, где делятся советами по избежанию подобных ситуаций.

Туристы рекомендуют чётко указывать принимающей стороне, через какой пункт планируется пересечение границы.

Для ясности можно не только объяснять словами, но и отправлять фотографии КПП. Особенно важно, чтобы на снимке был изображён именно мост — тогда данные путешественников окажутся в нужном месте, и проблем с въездом удастся избежать.