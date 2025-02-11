Ошибка на границе: российские туристы не смогли попасть в Китай

Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при въезде в Китай — из-за ошибки местной компании их фамилии не оказались в списках на пропускном пункте в Хэйхэ.
Ситуация возникла из-за недавнего открытия пассажирского движения по мосту. Некоторые туристические компании пока не до конца освоили новый маршрут, что и привело к путанице.
Документы путешественников оказались не там, где нужно — их отправили на речной пункт пропуска, который давно работает, но не имеет отношения к пересечению границы по мосту.
Этот инцидент активно обсуждают в тематическом чате, где делятся советами по избежанию подобных ситуаций.
Туристы рекомендуют чётко указывать принимающей стороне, через какой пункт планируется пересечение границы.
Для ясности можно не только объяснять словами, но и отправлять фотографии КПП. Особенно важно, чтобы на снимке был изображён именно мост — тогда данные путешественников окажутся в нужном месте, и проблем с въездом удастся избежать.
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