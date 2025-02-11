Что грозит пассажиру, выпрыгнувшему с самолёта во время взлёта

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир переполненного рейса Iberia из парижского аэропорта Орли в Мадрид устроил настоящий переполох на борту. Он напал на стюардессу, открыл аварийный выход и спрыгнул на взлётно-посадочную полосу, когда самолёт готовился к взлёту, подробности инцидента приводит издание PYOK.

Фото: Wikimedia Commons by Curimedia is licensed under Public domain Airbus A330-302 Iberia

Рейс IB578 вылетел из Парижа в 17:20, но, пока самолёт выруливал, один из пассажиров внезапно покинул своё место и направился к передней части салона. Там он попытался открыть аварийный выход. Стюардесса попыталась его остановить, однако мужчина оказал сопротивление, после чего ему удалось разблокировать дверь.

Несмотря на работающие двигатели Airbus A320, пассажир выпрыгнул из самолёта с высоты 3,5 метра. Спасательные службы аэропорта быстро среагировали и задержали его.

Несмотря на нештатную ситуацию, рейс всё же отправился в Мадрид в тот же день, хотя задержка составила около пяти часов. Самолёт пришлось временно вывести из эксплуатации для проверки, однако уже к субботе днём его признали пригодным к полётам.

Пока неизвестно, будет ли авиакомпания Iberia выдвигать официальные обвинения против нарушителя. Также не разглашается информация о состоянии пострадавшей бортпроводницы.

Это уже второй подобный инцидент за три месяца. В декабре пассажир рейса Iberia Express с Ибицы в Мадрид открыл аварийный выход из-за страха перед полётом. Тогда экипажу удалось предотвратить его побег, но ситуация вызвала долгую задержку и отмену рейса.

Уточнения

Iberia («Ибе́рия», официальное название Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal) — национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту Мадрид-Барахас со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 года.

