Россияне стали чаще бронировать поездки в Европу

Российские туристы начали активно интересоваться поездками в Европу. Выросло число броней в европейских гостиницах. Об этом пишет издание "Ведомости" с ссылкой на источник.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

Согласно исследованиям, наиболее популярными направлениями стали Испания, Франция и Италия. Именно на эти направления приходится больше всего броней россиян. Основная масса приходится на весенний период 2025 года.

Отмечается, что прирост бронирований номеров в Италии на портале OneTwoTrip составил 30% по сравнению с 2024 годом. Больше всего желающих полететь в Испанию. Отели туда бронируют чаще на 65%, а во Францию — на 45%.

Ранее стало известно, что самыми дружелюбными по отношению к россиянам странами были признаны — Таиланд, Турция, Испания, Италия и Грузия.

Уточнения

Хостел (англ. hostel «общежитие») — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.[уточнить]

