Одна из впечатляющих и величественных природных достопримечательностей Карелии

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В Карелии есть необыкновенной красоты комплекс порогов Ахвенкоски на реке Тохмайоки.

Фото: commons.wikimedia.org by Васятка1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Водопады Ахинкоски, Карелия

Вода в этой реке окрашена в насыщенный коричневый цвет. Такой оттенок ей обеспечивает высокое содержание железа и других органических соединений, которые попадают в неё из соседних болот.

У реки Тохмайоки есть ещё особенность — у неё очень много порогов. Самый крупный из них составляет 4 метра, сильный поток воды падает в большой котлован и это создаёт ощущение огромной мощи.

Окружающий эффектный ландшафт манит многих кинематографистов. На фоне местных пейзажей проходили съёмки сцен из фильма "А зори здесь тихие", а также снимали российское фэнтези "Тёмный мир".

Уточнения

Рускеа́льские водопа́ды — четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки. Высота водопадов колеблется в пределах 3—4 метров. Историческое название водопадов Ahinkoski.

