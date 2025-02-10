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Туристический сезон в Сочи может побить рекорды по числу отдыхающих

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Туризм

Сочи активно готовится к рекордному потоку туристов, который, по всем прогнозам, может побить прошлые достижения.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Ожидается, что этим летом курорт посетят около 10 миллионов гостей. Интерес к гостиницам уже на высоком уровне: во многих отелях свободные номера отсутствуют даже на майские праздники.

Специалисты предостерегают: когда останется примерно 20% номеров, стоимость проживания может резко возрасти. В данное время цена двухместного номера с 1 по 4 мая начинается от 26 тысяч рублей, средняя стоимость составляет около 35 тысяч, а предложения люкс-класса могут достигать 73 тысяч. В июне тарифы уже начинаются от 54 тысяч рублей, передает сайт "Москва 24".

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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