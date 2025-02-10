В Ингушетии появятся новые туристические маршруты в 2025 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ингушетии в 2025 году будут открыты три новых туристических маршрута, которые познакомят посетителей с историческими памятниками. Гости региона смогут посетить средневековый замковый комплекс Эги-Чож, удивительный каньон Ассинского ущелья и поселки замкового типа Верхний и Нижний Кяхк.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

В этом году новые маршруты будут организованы в Джейрахском и Сунженском районах. Первый маршрут приведет к средневековому замку Эги-Чож, расположенному в селе Даттых в Сунженском районе. Второй маршрут пройдет к живописному каньону Ассинского ущелья, находящемуся недалеко от поселка Алкун, где в годы войны разбился немецкий самолет. В этом предгорном районе туристы смогут увидеть остатки корпуса вражеского истребителя.

Третий маршрут будет направлен к поселкам замкового типа Верхний и Нижний Кяхк в Джейрахском районе, которые пользуются популярностью как у иностранных, так и у российских туристов. Кроме того, в этом году планируется разработка и утверждение концепции по развитию кадрового потенциала в области туризма и сферы гостеприимства.

Уточнения

Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.





