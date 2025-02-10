Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, кому стоит быть осторожнее с корицей
Кукуруза поможет оценить качество работы кишечника: сделайте вот что
Увеличат расходы. ЕС планирует изменить правила, чтобы увеличить военный бюджет
Как пережить потерю пушистого друга: советы для тех, кто потерял верного спутника
Оттенки блонда, которые старят: советы профессионалов
ВСУ стягивает силы к Курской области — что происходит?
Депутат Госдумы резко ответил на слова Зеленского о мире: тиран и безумец
Запах газа в салоне — что делать, и чем это грозит водителю
В Ингушетии появятся новые туристические маршруты в 2025 году

Исследование показало, что 13% россиян путешествуют ради концертов

1:28
Туризм

По данным исследования сервиса покупки авиабилетов и билетов на поезд, 14% россиян отправляются в путешествие с намерением посетить музеи и исторические достопримечательности. 13% респондентов уезжают, чтобы увидеть концерты или театральные представления, а 9% выбирают поездки в парки аттракционов или клубы. Эти данные стали известны благодаря информации.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Согласно результатам опроса, 14% людей предпочитают экскурсии в музеях и культурные памятники, в то время как 13% отправляются за границу или в другие города, чтобы насладиться выступлениями артистов и театрами. 9% путешественников ориентируются на развлечение в парках аттракционов или в ночных клубах, а 4% стремятся к гармонии с природой, выбирая поездки в заповедники, парки и горные районы, а также наслаждаясь классической рыбалкой, передает ТАСС.

В целом, 36% опрошенных считают посещение различных культурных событий и мероприятий важным элементом своих путешествий. Остальные 48% отдают предпочтение активному отдыху: 21% из них увлекаются зимними видами спорта, такими как лыжи и сноуборд, 18% предпочитают серфинг, дайвинг и виндсерфинг, 8% занимаются горным туризмом и альпинизмом, а 1% выбирает велотуризм.

Уточнения

Экску́рсия — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Трамп пойдёт на условия Путина по Украине, потому что Си едет в Москву совещаться Любовь Степушова Этот район Александрии скрывает нечто невероятное — возможно, саму гробницу Александра Македонского Игорь Буккер Украина получила первую партию французских истребителей Dassault Mirage 2000 Дмитрий Плотников
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
В Ингушетии появятся новые туристические маршруты в 2025 году
Поставки скоро запретят: россияне массово скупают игровые приставки
Арктика — в огне из-за планов Трампа по Гренландии
Этот простой трюк поможет быстрее выздороветь при простуде
Зарядка за 10 минут — простой способ контролировать вес и улучшить здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: как приготовить домашние эклеры
Исследование показало, что 13% россиян путешествуют ради концертов
Полезнее и дешевле: привычные продукты, которые заменят суперфуды
Этот фонарик можно съесть прямо с куста: чем полезен физалис и зачем нужен он в саду
Россиянам рассказали, в какие страны не пустят с вейпами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.