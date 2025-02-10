Исследование показало, что 13% россиян путешествуют ради концертов

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным исследования сервиса покупки авиабилетов и билетов на поезд, 14% россиян отправляются в путешествие с намерением посетить музеи и исторические достопримечательности. 13% респондентов уезжают, чтобы увидеть концерты или театральные представления, а 9% выбирают поездки в парки аттракционов или клубы. Эти данные стали известны благодаря информации.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Согласно результатам опроса, 14% людей предпочитают экскурсии в музеях и культурные памятники, в то время как 13% отправляются за границу или в другие города, чтобы насладиться выступлениями артистов и театрами. 9% путешественников ориентируются на развлечение в парках аттракционов или в ночных клубах, а 4% стремятся к гармонии с природой, выбирая поездки в заповедники, парки и горные районы, а также наслаждаясь классической рыбалкой, передает ТАСС.

В целом, 36% опрошенных считают посещение различных культурных событий и мероприятий важным элементом своих путешествий. Остальные 48% отдают предпочтение активному отдыху: 21% из них увлекаются зимними видами спорта, такими как лыжи и сноуборд, 18% предпочитают серфинг, дайвинг и виндсерфинг, 8% занимаются горным туризмом и альпинизмом, а 1% выбирает велотуризм.

Уточнения

Экску́рсия — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

