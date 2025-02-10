Россиянам рассказали, в какие страны не пустят с вейпами

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты в области туризма составили список стран, куда запрещено ввозить вейпы, как сообщает Ассоциация туроператоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин вейпов

С 1 января 2025 года Вьетнам ввел запрет не только на продажу и производство вейпов, но и на их ввоз. За использование таких устройств туристы могут получить штраф до 2 миллионов вьетнамских донгов, что примерно равно 8 тысячам рублей. Туроператоры рекомендуют не брать с собой вейпы, а также жидкости и картриджи к ним. В настоящее время неясно, каким образом будет реализован этот закон: станут ли пограничники изымать электронные сигареты на границе или же разрешат их забрать при выезде.

Подобные ограничения действуют также в Гонконге, Тайване, Индии и Таиланде. Например, в Таиланде за нарушение данного запрета предусмотрены солидные штрафы и даже наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Тайване туристам нужно декларировать вейпы, которые, как и во Вьетнаме, будут изъяты при выезде.

Что касается Индии, то за ввоз, хранение и использование вейпов предусмотрен штраф в размере 100 тысяч индийских рупий, что соответствует примерно 111 тысячам рублей, или же тюремное заключение на срок до двух лет.

В Латинской Америке также ужесточены меры против электронных сигарет. Они запрещены на Кубе, в Уругвае, Аргентине, Колумбии, Панаме, Мексике и Бразилии. В каждой из этих стран вейпы конфискуются при проверках.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице, ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном).



И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории.



