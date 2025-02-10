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Отельеры, власти и туроператоры пытаются спасти детский отдых в Анапе

Экологи, отельеры и чиновники спорят об отправке детей в Анапу летом-2025
2:30
Туризм

Снижение спроса на летний отдых в Анапе достигло немалых масштабов: по данным депутата Госдумы Светланы Бессараб, отказы от бронирований (в том числе — в детских лагерях) приближаются к 50%, что ставит под угрозу их работу в 2025 году.

Сбор мазута
Фото: Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Сбор мазута

Кроме этого, малые гостиницы и гостевые дома могут столкнуться со значительными проблемами из-за отсутствия туристов — таковы прогнозы местной "Нашей газеты — Новороссийск".

Однако отельеры и туроператоры пытаются сохранить сезон. Глава комитета по детскому отдыху РСТ Татьяна Иванова заявила о планах властей по замене песка на пляжах и развитию инфраструктуры, не связанной с морем: бассейнов, термальных комплексов и спортивных площадок.

Несмотря на предупреждение научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна о якобы 22,5-кратном превышении ПДК канцерогенного бензапирена в грунте Анапы (его оспаривает ряд профессиональных экологов), некоторые регионы продолжают закупать путёвки для льготников.

Как выяснили "Новые Известия", а такие путевки даже включено "купание в море". "Аргументы недели" отмечают, что в зону экологического бедствия отправляют детей с ДЦП и инвалидностью.

До катастрофы Анапа принимала 4,3 млн туристов в год, конкурируя с Турцией, ежегодно собиравшей "урожай" в 6.9 млн. россиян. В Анапе сосредоточено 40% всех российских детских лагерей (26 объектов на 22 тыс. мест) — делится "Анапа Медиа".

По данным АТОР, "Ленты" и "Турдома" на лето-2025 поток перераспределяется:

  • число бронирований в Крыму выросло в 5 раз,
  • в Сочи и Геленджике уже нет свободных номеров на июнь,
  • туристы отмечают полный выкуп билетов на удобные поезда на майские праздники.

Местные отельеры пытаются сохранить оптимизм: МЧС и волонтёры ведут уборку на пляжах, а вместо моря местные средства размещения предлагают бассейны и экскурсии.

Как отмечает "Парламентская газета", даже если купание запретят, детские лагеря могут сосредоточиться на лечении, а также просветительской, воспитательной деятельности, походах, и т. д.

Уточнения

Ана́па — климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый) в Краснодарском крае. В городе большое количество санаториев, также пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц. В 2011 году Анапа признана «Лучшим бальнеологическим курортом мира», а СМИ называют её главным детским курортом России.

Разлив мазута в Керченском проливе экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса Волгонефть в результате шторма. По некоторым подсчетам, площадь загрязнения нефтепродуктами достигла 400 км². В Анапе и ряде населённых пунктов Темрюкского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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