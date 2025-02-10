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Воздух в самолёте вредит вам больше, чем кажется – и вот что делать

2:15
Туризм

Знали ли вы, что воздух в самолёте на высоте 30 000 футов может быть суше, чем в пустыне? Влажность там всего 10-20%, тогда как в доме этот показатель обычно составляет 40-60%.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Это может привести к сухости кожи, пересыханию слизистых и общей усталости. Но есть простые способы избежать дискомфорта.

Полотенце — ваш неожиданный помощник

Один из самых полезных лайфхаков от бортпроводников — взять в поездку обычное полотенце. Оно не спасёт вас в воздухе, но поможет после приземления.

В гостиничных номерах воздух тоже может быть очень сухим, поэтому намочите небольшое полотенце и положите его перед обогревателем. Когда влага начнёт испаряться, воздух станет чуть комфортнее. Если своего полотенца нет, используйте отельное.

Простые способы увлажнить воздух в номере

Помимо полотенца, есть и другие способы справиться с сухостью воздуха:

  • Наполните ванну горячей водой и оставьте дверь в ванную открытую — пар распространится по комнате.
  • Используйте пульверизатор — просто распыляйте воду в воздухе.
    Накиньте полотенце на голову над раковиной с горячей водой и вдыхайте пар.
  • Узнайте на ресепшене, есть ли у отеля портативный увлажнитель.
  • Приобретите дорожный увлажнитель, если часто путешествуете и страдаете от перепадов влажности.

Что пить (и не пить) в самолёте

Гидратация начинается ещё в аэропорту. Пейте больше воды, но избегайте:

  • Алкоголя (особенно "Кровавой Мэри" — в ней много соли);
    Солёных закусок, способствующих обезвоживанию.
  • Не просите бортпроводников наполнять вашу бутылку водой — исследования показали, что вода в самолётах может быть небезопасной для здоровья.

Дополнительные советы

  • Используйте солевой спрей или нанесите немного вазелина в ноздри, чтобы предотвратить пересыхание слизистых.
  • Поддерживайте комнатную температуру чуть выше, если можно её регулировать, — холодный воздух хуже удерживает влагу.

Следуя этим простым советам, вы почувствуете себя гораздо комфортнее в поездке!

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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