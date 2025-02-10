Знали ли вы, что воздух в самолёте на высоте 30 000 футов может быть суше, чем в пустыне? Влажность там всего 10-20%, тогда как в доме этот показатель обычно составляет 40-60%.
Это может привести к сухости кожи, пересыханию слизистых и общей усталости. Но есть простые способы избежать дискомфорта.
Один из самых полезных лайфхаков от бортпроводников — взять в поездку обычное полотенце. Оно не спасёт вас в воздухе, но поможет после приземления.
В гостиничных номерах воздух тоже может быть очень сухим, поэтому намочите небольшое полотенце и положите его перед обогревателем. Когда влага начнёт испаряться, воздух станет чуть комфортнее. Если своего полотенца нет, используйте отельное.
Помимо полотенца, есть и другие способы справиться с сухостью воздуха:
Гидратация начинается ещё в аэропорту. Пейте больше воды, но избегайте:
Следуя этим простым советам, вы почувствуете себя гораздо комфортнее в поездке!
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro - воздушный, plane - плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.