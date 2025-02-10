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Отель в дикой природе — туристы добираются пешком или на велосипедах

1:00
Туризм

Телемарк — одна из провинций Норвегии. Эта провинция не слывет туристической Меккой.

Туристы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

 Отель Canvas, расположенный в этих краях, позиционирует себя как "самый суровый отель в дикой природе", и это действительно оправдано.

Чтобы добраться до своей "роскошной" юрты в удаленном уголке Телемарка, нужно пройти пешком или проехать на велосипеде. Гостям предлагают исследовать окрестности на горном велосипеде по многочисленным маршрутам, расслабиться в сауне, расположенной в юрте, или порыбачить на ужин. Также можно отправиться в плавание на день или два на яхте отеля Varg, сообщает The Guardian.

Посетители Canvas рассказывают, что отель напоминает элитный африканский сафари-лагерь, но находится в уединенной местности Норвегии, где можно покататься по удивительным велосипедным и прогулочным трассам. Юрты здесь замечательные, а персонал, гиды просто превосходные, а повар достоин восхищения. 

 

Уточнения

Те́лемарк (норв. Telemark) — бывшая норвежская губерния (фюльке). Расположена в юго-западной части Восточной Норвегии, на побережье Атлантики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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