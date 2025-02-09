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У нас тут таких полно — турист о неожиданных встречах в Гонконге

1:26
Туризм

Путешественник Алексей Кутовой посетил Гонконг и признался, что за несколько дней в городе столкнулся с десятками необычных людей.

Улица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Улица

По его словам, один из самых ярких инцидентов произошёл в туристическом районе, когда на него набросилась агрессивная хозяйка местного кафе. Женщина заранее разместила таблички с запретом на фото- и видеосъемку, но россиянин их не заметил и начал снимать интерьер заведения. Внезапно из кафе выбежала разгневанная китаянка, начала кричать и вести себя угрожающе.

"Я спокойно попросил её успокоиться, но она явно была не в себе. Казалось, что ещё чуть-чуть — и она ударит меня чем-то. Я перешёл на другую сторону улицы, а проходящий мимо китаец с улыбкой сказал: "Добро пожаловать в Гонконг! У нас тут таких полно"", — рассказал россиянин

Также блогер отметил, что в городе он встречал немало людей с необычным поведением: один сидел у торгового центра и чертил формулы в блокноте, другой ходил босиком по дороге, выкрикивая что-то на китайском, а третий в метро уставился в одну точку и периодически громко смеялся.

Однако местные жители не обращали на них никакого внимания.

"Это не было страхом или брезгливостью, это просто часть жизни в Гонконге", — подытожил Кутовой в своем блоге на "Дзен".

 

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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