Привет из детства — путешественница поделилась впечатлениями о шопинге в Мексике

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Марина Ершова во время своей поездки в Мексику решила заглянуть на местный вещевой рынок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Увиденное она сравнила с рынками России 1990-х и 2000-х годов.

"Когда я попала на мексиканский рынок, меня буквально перенесло в детство. Черные железные торговые ряды, горы одежды, манекены в странных нарядах и продавцы, заманивающие покупателей криками о лучшем товаре — всё это выглядело очень знакомо", — написала Марина.

По её словам, в отличие от России, где вещевые рынки постепенно исчезли, в Мексике они остаются важной частью жизни. Здесь люди без стеснения покупают одежду, активно торгуются, а шумные торговцы создают атмосферу праздника.

"Мексиканские рынки — это не просто торговля, а настоящее представление. Продавцы громко зазывают клиентов, покупатели бурно обсуждают цены, а рядом кто-то жарит мясо. Тут действительно весело!" — поделилась впечатлениями путешественница на "Дзен".

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



