Привет из детства — путешественница поделилась впечатлениями о шопинге в Мексике

Тревел-блогер Марина Ершова во время своей поездки в Мексику решила заглянуть на местный вещевой рынок.
Увиденное она сравнила с рынками России 1990-х и 2000-х годов.
"Когда я попала на мексиканский рынок, меня буквально перенесло в детство. Черные железные торговые ряды, горы одежды, манекены в странных нарядах и продавцы, заманивающие покупателей криками о лучшем товаре — всё это выглядело очень знакомо", — написала Марина.
По её словам, в отличие от России, где вещевые рынки постепенно исчезли, в Мексике они остаются важной частью жизни. Здесь люди без стеснения покупают одежду, активно торгуются, а шумные торговцы создают атмосферу праздника.
"Мексиканские рынки — это не просто торговля, а настоящее представление. Продавцы громко зазывают клиентов, покупатели бурно обсуждают цены, а рядом кто-то жарит мясо. Тут действительно весело!" — поделилась впечатлениями путешественница на "Дзен".
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