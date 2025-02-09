Россиянка побывала в Таиланде и развенчала популярные мифы о стране

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы сомневаются, стоит ли ехать в Таиланд из-за распространенных стереотипов о местной еде, болезнях и климате.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Однако россиянка, недавно вернувшаяся из отпуска, поделилась личным опытом и рассказала, почему большинство этих стереотипах не оправданы.

Первый миф касается уличной еды. Принято считать, что она небезопасна и может привести к отравлению. Однако путешественница не раз пробовала тайский стритфуд и не испытывала проблем с пищеварением. В то же время её знакомые, остановившиеся в пятизвездочном отеле, столкнулись с пищевым отравлением. Она объяснила это тем, что на рынках еда всегда свежая и продается в течение дня, в то время как в ресторанах продукты могут долго храниться в холодильнике.

Второй популярный страх — лихорадка денге. По словам туристки, риск заражения минимален, особенно если не жить в болотистых районах, где комары действительно представляют угрозу.

Ещё один миф — якобы ужасная погода в сезон дождей. Девушка уверяет, что ливни в это время идут не круглосуточно, а чаще всего выпадают на вечерние и ночные часы. Многие туристические агентства запугивают путешественников дождливым сезоном, чтобы склонить их к более дорогим направлениям, например, в Турцию.

Россиянка советует не верить распространенным мифам и отправляться в Таиланд без лишних опасений. По её словам, если заранее подготовиться и изучить особенности страны, можно насладиться прекрасным отдыхом без неприятных сюрпризов, передает abnews.

Уточнения

Лихорадка де́нге — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

