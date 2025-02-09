Необычная вакансия — в Ирландии ищут пару для управления кафе на уединённом острове

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На небольшом острове Грейт-Бласкет у западного побережья Ирландии открыта необычная вакансия: требуется пара, которая будет управлять кафе и ухаживать за гостевыми коттеджами.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info отдых

Работа подойдет только тем, кто готов к простым условиям жизни, отсутствию электричества и постоянной смене обязанностей.

Зимой остров охвачен штормами, но с апреля сюда снова прибывают туристы — чтобы наблюдать за местной природой, любоваться закатами и наслаждаться шумом океана. Сезон длится до октября, и на этот период требуется пара работников. В их распоряжении — небольшая комната над кафе с одной кроватью. В пиковые недели сюда могут приезжать дополнительные помощники, размещающиеся в отдельной комнате.

Быт на острове далек от привычного комфорта. Электричества нет, лишь небольшая ветряная турбина дает энергию для зарядки мобильных телефонов, но не холодильника. Готовить придется на печи, а помещение освещается свечами. Продукты доставляются ежедневно на лодке, если позволяет погода.

Работа включает в себя обслуживание кафе, уборку гостевых домов и мелкие ремонтные работы. В ясные дни перерывов почти не бывает, а во время штормов, когда туристы не могут добраться до острова, работникам советуют заниматься покраской и поддержанием зданий в порядке. Проживание и питание предоставляются бесплатно, зарплата обсуждается отдельно.

Знание ирландского языка будет преимуществом при отборе кандидатов, а также приветствуется опыт ведения социальных сетей — чтобы рассказывать о жизни на острове и его природных красотах, передает Tagesschau.

Ранее работавшие здесь пары признаются, что испытали на себе всю суровую романтику острова: купание в ледяной воде Атлантики, потрясающие закаты, шум прибоя и крики чаек.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

