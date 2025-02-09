Эксперты рассказали, как сэкономить на билетах в Таиланд в феврале

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

В системах онлайн-бронирования появились относительно недорогие варианты перелета на Пхукет из Челябинска.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

На таиландский курортный остров можно отправиться чартерным рейсом авиакомпании AZUR air во вторник, 11 февраля, с возвращением через 12 дней, 23 февраля, всего за 39,5 тысяч рублей. В эту стоимость уже включён багаж.

В Екатеринбурге, столице Урала, в ближайшее время не наблюдается специальных предложений на авиабилеты в Таиланд. На данный момент самый доступный вариант прямого рейса на Пхукет запланирован на завтра, 10 февраля, с возвратом 21 февраля. Его стоимость составляет 83,6 тысяч рублей.

Видимо, в этой ситуации туристам из Екатеринбурга разумно рассмотреть возможность вылета из другого уральского города для экономии. Например, до Челябинска, находящегося всего в 200 километрах, легко добраться как на автомобиле — примерно за 3 часа, так и на поезде — за 4 часа, стоимость билета в купейном вагоне составит около 2 тысяч рублей, передает TourDom.

Также стоит отметить, что на чартерных рейсах часто продаются только остатки мест по сниженным ценам. Билеты со скидками становятся доступны за короткое время до отправления, чтобы обеспечить лучшую заполняемость самолёта.