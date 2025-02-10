Вместо шоколада: в Японии предлагают стейки в форме сердца на День святого Валентина

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии существует традиция: в День святого Валентина женщины дарят мужчинам подарки, чаще всего это шоколад. Но что делать, если сладкое — не по вкусу?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light-up_hearts_(Unsplash_fdYWSfH8N6Y).jpg by Rachel Walker сердечки

В мясной лавке Kikui Takahashi из Нагои придумали оригинальную альтернативу — подарочные наборы из стейков в форме сердца.

Стейки упакованы, как дорогие конфеты, в элегантные коробки.

Маленькое белое сердце в наборе не десерт, а кусочек говяжьего сала — он усиливает вкус мяса при жарке.

В ассортименте есть разные виды мяса, включая элитную говядину мацусака — одну из трёх самых ценных пород мраморной говядины в Японии.

Сколько стоят необычные стейки?

Мини-набор с сердечками из мацусаки — $66.

Коробочка министейков — $26.

Стейки в форме мордочки кота — $47.

Такой подарок станет отличной альтернативой традиционному шоколаду, особенно для мясоедов, которые не в восторге от сладкого.

Уточнения

Наго́я (Нагоя-си, букв. «именной (фамильный) старый дом») — город, определённый указом правительства, четвёртый по количеству населения город в Японии.

