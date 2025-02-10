Вместо шоколада: в Японии предлагают стейки в форме сердца на День святого Валентина

В Японии существует традиция: в День святого Валентина женщины дарят мужчинам подарки, чаще всего это шоколад. Но что делать, если сладкое — не по вкусу?
В мясной лавке Kikui Takahashi из Нагои придумали оригинальную альтернативу — подарочные наборы из стейков в форме сердца.
Стейки упакованы, как дорогие конфеты, в элегантные коробки.
Маленькое белое сердце в наборе не десерт, а кусочек говяжьего сала — он усиливает вкус мяса при жарке.
В ассортименте есть разные виды мяса, включая элитную говядину мацусака — одну из трёх самых ценных пород мраморной говядины в Японии.
Сколько стоят необычные стейки?
Такой подарок станет отличной альтернативой традиционному шоколаду, особенно для мясоедов, которые не в восторге от сладкого.
Наго́я (Нагоя-си, букв. «именной (фамильный) старый дом») — город, определённый указом правительства, четвёртый по количеству населения город в Японии.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.