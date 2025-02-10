Alibaba запустила Amap на английском: что это значит для туристов

Популярное китайское картографическое приложение Amap, разработанное Alibaba Group, теперь имеет англоязычную версию. По данным канала «Оттудова», этот сервис охватывает всю территорию Китая и помогает строить маршруты, искать рестораны, отели и музеи.
Какие возможности есть в Amap
Например, приложение может проложить маршрут от аэропорта Чэнду до заповедника больших панд и подробно расписать, какой транспорт выбрать и где пересесть.
Какие функции пока недоступны на английском
Как установить Amap на телефон
Появление англоязычного интерфейса делает Amap удобнее для туристов и тех, кто живёт в Китае, но не владеет китайским.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.