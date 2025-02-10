Alibaba запустила Amap на английском: что это значит для туристов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярное китайское картографическое приложение Amap, разработанное Alibaba Group, теперь имеет англоязычную версию. По данным канала «Оттудова», этот сервис охватывает всю территорию Китая и помогает строить маршруты, искать рестораны, отели и музеи.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info Китай

Какие возможности есть в Amap

Поиск мест и достопримечательностей по всей стране.

Построение маршрутов для пеших прогулок, общественного транспорта и автомобилей.

Подробные указания по пересадкам и времени в пути.

Например, приложение может проложить маршрут от аэропорта Чэнду до заповедника больших панд и подробно расписать, какой транспорт выбрать и где пересесть.

Какие функции пока недоступны на английском

В текущей версии нельзя заказать такси или доставку еды.

Часть интерфейса всё ещё остаётся на китайском.

Как установить Amap на телефон

Скачать приложение в App Store или Google Play.

После установки перезагрузить смартфон.

Если Amap уже установлен, обновить его и также перезагрузить телефон.

Выбрать английский язык в настройках.

Появление англоязычного интерфейса делает Amap удобнее для туристов и тех, кто живёт в Китае, но не владеет китайским.