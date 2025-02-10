Лететь дорого, вернуть деньги невыгодно: отмена рейсов Qatar Airways

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Qatar Airways неожиданно отменила вечерние рейсы из Москвы в Доху на весь февраль. Многие пассажиры уже получили уведомления об изменениях, сообщает телеграм-канал Baza, но официальных комментариев от перевозчика пока не поступало.

Фото: freepik.com by https://www.freepik.com/free-photo/blurred-view-cityscape_1120991.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=86bea0e1-37be-46ca-920b-2c4e5d13dddd is licensed under Free More info катар

Вместо ежедневных вечерних рейсов в некоторые даты появились дополнительные дневные рейсы. Пассажирам предлагают поменять билеты, но в большинстве случаев перенос возможен только на 3 и более дней.

В эконом-классе билеты (от 215 000 ₽ в одну сторону) доступны лишь на несколько дат: 12, 14, 16, 17, 19, 20 и 21 февраля.

В другие дни остались только места в бизнес-классе, где цена стартует от 866 000 ₽ в одну сторону.

С 1 марта вечерние рейсы возвращаются в расписание, а дневные останутся по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Перебронирование возможно, но доступные даты ограничены. Возврат денег оказывается невыгодным, так как новые билеты стоят дороже. С 1 марта цены возвращаются к привычным — от 37 000 ₽ в одну сторону.

Qatar Airways пока не сделала официального заявления по поводу изменений. Причины отмены рейсов остаются неизвестными.