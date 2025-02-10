Новый отель в горах Северной Осетии: 1 400 метров над уровнем моря

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В живописном Куртатинском ущелье Северной Осетии появится новый гостиничный комплекс. Согласно паспорту инвестпроекта, опубликованному Минэкономики республики, отель на 70 номеров планируют возвести в посёлке Даргавс на высоте 1 400 метров над уровнем моря.

Фото: Wikimedia Commons by Hamerani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Куртатинское ущелье, Северная Осетия

Как сообщает ТАСС, общая стоимость проекта составит 717 миллионов рублей. Из них 217 миллионов вложит инвестор, а ещё 500 миллионов привлекут в виде кредита.

Гостиница предложит современную инфраструктуру для комфортного отдыха:

Бассейны и СПА-зона

Рестораны с панорамным видом

Лобби-бар

Почему это место так популярно?

Куртатинское ущелье — одна из главных достопримечательностей Северной Осетии. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть:

Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь России.

Город мёртвых — крупнейший средневековый некрополь на Северном Кавказе.

Древние башни, крепости и святилища, сохранившиеся в ущелье.

Проект обещает сделать регион ещё более привлекательным для туристов, предлагая современный сервис на фоне древних памятников и потрясающих горных пейзажей.

Уточнения

Куртатинское или Фиагдонское ущелье (осет. Куырттаты ком) — часть исторической территории Осетии, входит в Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания. Известно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками.



Аланский Успенский монастырь (осет. Сыгъдæг Мады Майрæмы Куадзæны Алайнаг моладзандон) — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье (Алагирский район Северной Осетии).

