Новый отель в горах Северной Осетии: 1 400 метров над уровнем моря

В живописном Куртатинском ущелье Северной Осетии появится новый гостиничный комплекс. Согласно паспорту инвестпроекта, опубликованному Минэкономики республики, отель на 70 номеров планируют возвести в посёлке Даргавс на высоте 1 400 метров над уровнем моря.
Как сообщает ТАСС, общая стоимость проекта составит 717 миллионов рублей. Из них 217 миллионов вложит инвестор, а ещё 500 миллионов привлекут в виде кредита.
Почему это место так популярно?
Куртатинское ущелье — одна из главных достопримечательностей Северной Осетии. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть:
Проект обещает сделать регион ещё более привлекательным для туристов, предлагая современный сервис на фоне древних памятников и потрясающих горных пейзажей.
Куртатинское или Фиагдонское ущелье (осет. Куырттаты ком) — часть исторической территории Осетии, входит в Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания. Известно своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками.
Аланский Успенский монастырь (осет. Сыгъдæг Мады Майрæмы Куадзæны Алайнаг моладзандон) — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье (Алагирский район Северной Осетии).
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