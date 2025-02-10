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Бродячие животные мешают авиаперелётам: как в Риме кошка отменила рейс

1:21
Туризм

Необычный случай произошёл в аэропорту Рима: рейс Ryanair в Германию был задержан, когда на борт Boeing 737 пробралась бродячая кошка, пишет таблоид The Sun.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Во время предполётного осмотра экипаж услышал мяуканье из технического отсека самолёта. Начались поиски кошки, которые заняли два дня, но сначала её так и не нашли.
Рейс отменили, лайнер отбуксировали на стоянку для тщательной проверки.

Животное укрылось в отсеке для электрооборудования. Когда инженеры попытались её поймать, кошка постоянно перемещалась по воздушному судну. Для доступа к ней пришлось снимать панели грузового отсека, но ловить пушистого беглеца оказалось непросто.

В итоге кошка самостоятельно покинула самолёт и исчезла в аэропорту. Инцидент обратил внимание на проблему бродячих животных в аэропортах, о чём неоднократно заявляли службы наземного обслуживания.

Подобные случаи уже случались: например, на Азорских островах Airbus A320 пришлось отправить на прикол из-за хомяков, которые сбежали из клеток и повредили самолёт.

Этот случай стал напоминанием о том, как маленький пушистый пассажир может сорвать большой рейс.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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