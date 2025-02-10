Бродячие животные мешают авиаперелётам: как в Риме кошка отменила рейс

Необычный случай произошёл в аэропорту Рима: рейс Ryanair в Германию был задержан, когда на борт Boeing 737 пробралась бродячая кошка, пишет таблоид The Sun.
Во время предполётного осмотра экипаж услышал мяуканье из технического отсека самолёта. Начались поиски кошки, которые заняли два дня, но сначала её так и не нашли.
Рейс отменили, лайнер отбуксировали на стоянку для тщательной проверки.
Животное укрылось в отсеке для электрооборудования. Когда инженеры попытались её поймать, кошка постоянно перемещалась по воздушному судну. Для доступа к ней пришлось снимать панели грузового отсека, но ловить пушистого беглеца оказалось непросто.
В итоге кошка самостоятельно покинула самолёт и исчезла в аэропорту. Инцидент обратил внимание на проблему бродячих животных в аэропортах, о чём неоднократно заявляли службы наземного обслуживания.
Подобные случаи уже случались: например, на Азорских островах Airbus A320 пришлось отправить на прикол из-за хомяков, которые сбежали из клеток и повредили самолёт.
Этот случай стал напоминанием о том, как маленький пушистый пассажир может сорвать большой рейс.
Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.
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