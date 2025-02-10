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Что ждёт путешественников с введением Entry/Exit System

1:19
Туризм

Европейская система контроля въезда и выезда Entry/Exit System (EES) не начнёт работу до ноября 2025 года. Изначально её запуск планировали на 2023 год, затем перенесли на 2024-й, но из-за технических проблем в Германии, Франции и Нидерландах сроки снова сдвинулись.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По словам гендиректора порта Дувр Дага Баннистера, новые проверки введут не раньше ноября 2025 года. Внедрение будет поэтапным, а полный запуск займет около шести месяцев.

Все путешественники должны будут регистрировать въезд и выезд с помощью сканирования отпечатков пальцев и распознавания лиц. Система автоматически отслеживает сроки пребывания и фиксирует нарушителей визового режима.

Пока неизвестно, как изменения коснутся обладателей российских небиометрических паспортов. Возможны новые сложности при пересечении границы и изменения в визовом контроле.

Официальных комментариев о том, как нововведение повлияет на россиян, пока нет. Однако эксперты ожидают, что EES усложнит процесс пересечения границы для всех, кто не использует биометрические документы.

Уточнения

Автоматизированная система паспортного контроля (сокр. АСПК, англ. eGates) - программно-аппаратный комплекс паспортного контроля установленный в пункте пропуска через государственную границу, функционирующая без непосредственного участия оператора, предназначенная для скоростной проверки подлинности документа и идентификации личности гражданина по комплексу биометрических показателей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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