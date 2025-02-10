Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?
Как вести себя, если на вашу полосу выехал встречный автомобиль
Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?
Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно
Продажи игровых приставок в России выросли на 160%
В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости
Этот цвет ошейника поможет избежать конфликтов на прогулке
Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов
Как превратить теплицу в рай для баклажанов: секреты правильной посадки

Как Мозамбик обгоняет Мальдивы и Таиланд по красоте природы

2:07
Туризм

Мозамбик — идеальное место для тех, кто устал от толп туристов и ищет нетронутую природу, белоснежные пляжи и уникальные коралловые рифы. Почему стоит отправиться именно сюда?

пляжи, Мозамбик
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell
пляжи, Мозамбик

Красота Мозамбика без толп туристов

Мозамбик — это 2500 км великолепной береговой линии Индийского океана. Здесь вы найдете пустынные пляжи, коралловые рифы и рыбацкие деревушки, которые идеально подходят для тех, кто ищет спокойствие вдали от популярных туристических маршрутов.

Этот уголок Африки — настоящее сокровище, которое всё ещё остаётся незаслуженно забытым на фоне более известных мест, таких как Мальдивы или Таиланд.

Пляжи и острова на любой вкус

От столицы Мапуту легко добраться до острова Инхака, всего два часа на пароме. Здесь вам откроются не только пляжи, но и музей морской биологии и дайвинг мирового уровня.

Пемба, известная своими глубокими заливами, — ещё одно популярное направление для путешественников, стремящихся насладиться нетронутыми природными красотами.

Исторические достопримечательности и уникальные коралловые рифы
Остров Мозамбик, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является важной исторической и культурной жемчужиной.

Здесь можно увидеть португальские колониальные руины и старинные фортовые сооружения, а также насладиться красотой местных коралловых рифов.

Мозамбик гордится одним из самых разнообразных и сохранившихся рифов в Индийском океане, где можно встретить редких морских животных.

Вода, как в сказке

Помимо уникальных исторических памятников, Мозамбик привлекает дайверов и любителей подводного мира своими чистыми водами и невероятным разнообразием морской жизни.

Архипелаг Базаруто, с его богатой флорой и фауной, стал популярным местом для плавания с акулами, а также для встречи с исчезающими видами, такими как китовые акулы и манты.

Уточнения

Респу́блика Мозамби́к (порт. República de Moçambique) — государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик расположен на побережье Индийского океана. Столица и крупнейший город — Мапуту. Государственный язык — португальский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Туризм
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сводка с фронта: в Курской области раскрыты шокирующие факты зверств ВСУ, Зеленский заявил о переговорах с Путиным Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Последние материалы
Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?
Как вести себя, если на вашу полосу выехал встречный автомобиль
Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?
Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно
Как Мозамбик обгоняет Мальдивы и Таиланд по красоте природы
Продажи игровых приставок в России выросли на 160%
Этот цвет ошейника поможет избежать конфликтов на прогулке
В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости
Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов
Как превратить теплицу в рай для баклажанов: секреты правильной посадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.